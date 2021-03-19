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لماذا زيزو وليس الشحات؟.. جهاز المنتخب يجيب

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدثت مصادر صحفية مقربة من الجهاز الفني لمنتخب مصر، سبب ضم أحمد سيد زيزو واستبعاد حسين الشحات، من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.


وكشف المصدر، أن زيزو شارك في آخر معسكرين للفراعنة، عكس حسين الشحات الذي شارك في معسكر نوفمبر  2019، وغاب في معسكر 2020 لظروف الإصابة".

وتابع: "هذا الأمر جعل زيزو يحظى بثقة حسام البدري، خاصة وأنه ظهر بصورة طيبة مع المنتخب في المعسكرين، ونفذ التعليمات الفنية المطلوبة بشكل جيد، وحسين الشحات لاعب رائع، لكن في الفترة الأخيرة يبتعد عن مستواه المعروف، مما أثر على فرصة وجوده في المنتخب".

وواصل: "كما أن زيزو يعد اختيار أول في مركز الجناح الأيمن حال غياب محمد صلاح نجم ليفربول لأي سبب، وهو ما حدث في المعسكر السابق".


ويدخل منتخب مصر  في معسكر مغلق استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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منتخب مصر زيزو الشحات

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