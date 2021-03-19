Advertisements

عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة للأعمال الانشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيد الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتي العاصمة الادارية الجديدة، الامر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق، وقد اطلع سيادته علي مستجدات الاعمال الجارية لتطوير مدينة الامل من طرق وخدمات شاملة.

 كما تفقد السيد الرئيس كذلك اعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، وقد التقي باحدي السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها حيث استمع سيادته لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.

وقد اطلع السيد الرئيس من المسئولين في احد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس علي الموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق موجهًا سيادته بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة
عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة

أخبار تهمك

عاجل.. الطاقة السعودية: السيطرة على حريق مصفاة الرياض جراء هجوم بطائرات مسيرة

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة زيدان المقبلة بعد مغادرة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ ساعة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

منذ 34 دقيقة

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

فوز أشمون وتعادل تلا في ختام الدور الاول للترقي

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:11 م

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

04:43 م

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

05:03 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار