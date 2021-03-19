الكشف مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

أجريت اليوم الجمعة مراسم سحب قرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون الفرنسية، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.





واسفرت القرعة عن وقوع ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، اللذان التقيا من قبل في عام 2018، بنهائي البطولة ذاتها، فيما يواجه بايرن ميونيخ الألماني "حامل لقب النسخة الماضية" نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في تكرار لمباراة نهائي 2020.





- مباريات دور الثمانية





مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني "1"





بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي "2"





بايرن ميونيخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي "3"





ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي "4"





مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات الذهاب

6 أبريل

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند.

ليفربول × ريال مدريد.

7 أبريل

بورتو × تشيلسي.

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان.

مباريات الإياب

13 أبريل

تشيلسي × بورتو.

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ.

14 أبريل

ريال مدريد × ليفربول.

بوروسيا دورتموند × مانشستر سيتي.



- مباريات دور نصف النهائي





الفائز من "1" ضد الفائز من "3"





الفائز من "2" ضد الفائز من "4"





ومن المقرر أن تلعب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي 27 و28 من شهر إبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 4 و5 مايو، فيما تجرى أحداث مباراة النهائي، يوم التاسع والعشرين من شهر مايو على أرضية استاد أتاتورك الأوليمبي بمدينة إسطنبول التركية.



