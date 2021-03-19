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مدرب سيراميكا: انضمام ريان وعامر لمنتخب مصر لم يأتي من فراغ.. وبلبل إضافة قوية للأوليمبي

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
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تحدث هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن انضمام ثلاثة لاعبين من فريقه إلى منتخب مصر الأول والأوليمبي.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن أمس الخميس قائمة منتخب مصر التي اختارها لمعسكر مارس استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجُزر القُمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا والتي شهدت تواجد ثنائي سيراميكا كليوباترا عامر عامر وأحمد ياسر ريان، فيما وقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتحب الأوليمبي على أحمد نبيل "بلبل" متوسط ميدان سيراميكا للانضمام لمعسكر الفراعنة الأوليمبي المفتوح تحضيرا لأولمبياد طوكيو.

وقال شعبان في تصريحات له إنه سعيد بانضمام الثنائي عامر عامر وأحمد ياسر ريان مؤكدًا على أنه يثق في قدراتهما وأنهما قادران على تقديم الإضافة لمنتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام البدري.

وأضاف شعبان بأن انضمام الثنائي لمنتخب مصر لم يأتي من فراغ ولكنه نتيجة جهد كبير بذله الفريق في الفترة الماضية والذي نجح في كسب احترام المتابعين للكرة المصرية هذا الموسم.

وتابع المدير الفني لسيراميكا بأن هناك لاعبون آخرون يستحقون الانضمام لمنتخب مصر من فريقه لكنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر آملًا أن يتم استدعائهم في المعسكرات المقبلة.

ووجه شعبان الشكر إلى منظومة سيراميكا كليوباترا التي يرأسها النائب محمد أبو العنين مؤكدا على أنه لا يبخل عن الفريق بأي شيء وأن أي نجاح للفريق يُحسب له في المقام الأول.

وانتقل المدير الفني للحديث عن استدعاء محمود نبيل "بلبل" لمنتخب مصر الأوليمبي مؤكدا على أنه لاعب مميز جدًا وأنه لفت انتباهه عندما كان لاعبًا في الدرجة الثانية وأنه سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزه بالكرة المصرية في المستقبل.

وأكد شعبان على أن اللاعب يتمتع بقدرات كبيرة وأنه سيكون إضافة قوية لمنتخب مصر الأوليمبي متمنيا التوفيق له ولزملائه في المنتخب.

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