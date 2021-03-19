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تعادل السكة الحديد مع المريخ في مباراة مثيرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة كمال أمين مع فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد في الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية مجموعة بدورى القسم الثانى.

دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل تكون من
.ابراهيم شعللها
،.اسامه صبحي،.المتولي محمود.محمود اكمل ،حازم شعيب
،فتحي مجدى،.محمد بركات،.حمودي شتا،محمد العربي.محمد ريعو.سايكو كونته.

وتواجد في البدلاء احمد سعودي،احمد النحاس،
عمر سعد،محمد رمزي،امادور كونى، عمرو عزت
،عبد العليم السيد

وجاء تشكيل المريخ مكون من

حراسه المرمى.حسام عياد
خط الدفاع.عمر عدلي.محمودعلاء.بلال عارف.اسامه لبه
خط الوسط.احمد حمزه.عبد الله النادي.محمد عبد العزيز
خط الهجوم.كابوري اندرسون.عبدالله ناصر.محمود اجوجو.

وتواجد في البدلاء اسلام اشرف،محمود محمد ،محمد سعيد، شوقى فتحي، السيد ابراهيم ، خالد اشرف، محمد عبد الخالق، محمد علاء، أمير شعيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المريخ بهدف دون رد سجله محمد حمزاوي في الدقيقة 10 وتعادل محمد العربي في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد السكة إلى النقطة 19 وفريق المريخ إلى النقطة 25.

وادير اللقاء تحكميا محمد السعداوي عاونه عدي عيد مساعد أول وعماد العقاد مساعد ثاني واسلام راشد حكم رابع

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