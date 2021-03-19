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مصادر تكشف مفاجآت بشأن العثور على جثة مدرسة داخل كومباوند بحدائق اكتوبر

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل جديدة حول العثور على جثة مدرسة داخل كومباوند شهير بمنطقة حدائق اكتوبر، إذ تبين أنها كانت تقيم بمفردها بالشقة محل الواقعة.


وأضافت المصادر أنه عثر على جثتها داخل الشقة وليس خارجها، ومضروبه بآلة حادة على رأسها.


وأشارت المصادر إلى أنه حال انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للفحص والمعاينة تبين عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.


وعن سرقة أي من محتويات الشقة، لم تؤكد المصادر صحة ذلك: " منقدرش نعرف في حاجة اتسرقت ولا لأ لأنها كانت عايشة لوحدها، ومحدش يعرف ايه اللي ناقص من الشقة"، على حسب قول المصادر.


وواصلت المصادر أنه يتم فحص علاقات المجني عليها، واخر من تواصل معها قبل وقوع الجريمة لسهولة التوصل إلى مرتكبها.


شكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات مقتل فتاة داخل كومباوند بحدائق أكتوبر.


وتلقى اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مدرسة مقتولة داخل مسكنها بكومباوند بحدائق أكتوبر.


ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.


وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر والمقدم إكرامي البطران وكيل الفرقة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة فتاة مقتولة.


وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط سكن المجني عليها، إضافة إلى السماع لأقوال أفراد الأمن الإداري بالكومباوند، وجيران الضحية، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها.


وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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