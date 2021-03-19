الجيش اليمني يعلن مقتل 65 حوثيا في مواجهات مأرب

أعلن الجيش الوطني اليمني، الجمعة، عن مقتل نحو 65 عنصرا حوثيا، خلال المواجهات التي يتصدى لها الجيش في محافظة مأرب.





كما أكد الجيش اليمني، وفقا لقناة العربية، عن جرح العشرات في المواجهات غرب مأرب، وسط المعركة التي يسعى من خلالها الحوثيون للسيطرة على المحافظة.





من جانبها أعلنت الخارجية الأميركية، في وقت سابق من اليوم، أن الوقت حان لعودة الأطراف في اليمن إلى طاولة المفاوضات.





وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن عملها مع الشركاء الأوروبيين لوقف الصراع في اليمن.





وأكدت الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة "العربية"، أن المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيموثي ليندركينغ، يبحث مع الجانب الأوروبي جهود إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.



