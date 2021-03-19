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البنك الدولى يوافق على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتونس

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:54 م
تونس
تونس
وكالات
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التقى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، وفداً من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بالحاج.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية أنه تم خلال اللقاء الموافقة على قرض قيمته 400 مليون دولار لتونس.

وأشار المشيشي خلال هذا اللقاء، إلى التزام الحكومة التونسية بالقيام بالإصلاحات الضرورية خصوصًا في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب مع انتشار جائحة كورونا، وسعيها لحماية كل فئات المجتمع، وخاصة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

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