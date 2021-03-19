البنك الدولى يوافق على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتونس

التقى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، وفداً من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بالحاج.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية أنه تم خلال اللقاء الموافقة على قرض قيمته 400 مليون دولار لتونس.