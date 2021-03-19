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تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول
الجمعة 19/مارس/2021 - 05:57 م
محمد الهليس
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تفاعل الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، مع نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وخاصة مواجهة فريقه ضد ليفربول.
وغرد من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بنشر صورة ما أسفرت عنه مواجهات الدور ربع النهائي وعلق كاتباً "قرعة لطيفة".
وسيلتقي المرينجي برفاق يورجن كلوب في معقل مدريد أولاً على أن يحتضن أنفيلد لقاء الإياب الحاسم.
ويسعى فريق ليفربول إلى إنقاذ موسمه المتراجع محلياً بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للخروج من الضغوط الأخيرة وضمان مشاركته في البطولة الأشهر خلال الموسم المقبل.
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