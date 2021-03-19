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حقيقة غياب نجم الأهلي عن موقعة الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتجهيز علي معلول الظهير الأيسر للفريق ولمنتخب تونس، من أجل المشاركة فى مباراة القمة أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، ضمن مؤجلات البطولة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 18 إبريل فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان علي معلول قد أصيب أمام بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير الماضي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى العضلة الخلفية ثم تجددت إصابته ويُعالج الأن تحت قيادة طبيب منتخب تونس فى فترة التوقف الدولي.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك خسر أمام الترجي الرياضي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما الأهلي فى المركز الثانى.

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