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فوز الداخلية وبتروجت وكوكاكولا وطنطا بمجموعة القاهرة للقسم الثاني

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني عن افوز فريق الداخلية على فريق بورتو بثلاثية مقابل هدفين .

شهد اللقاء تقدم الداخلية بهدف أحرزة على حسين في الدقيقة 4 وتعادل حسين البدري لبورتو في الدقيقة 8 واضاف مصطفى عز هدفين متتاليين للداخلية في الشوط الأول وفي الشوط الثاني سجل سيد حمدي هدف بورتو الثاني .

وفاز فريق بتروجت على الترسانة بهدف رشاد المتولى في الشوط الثاني.

وفاز فريق كوكاكولا عل حساب منتخب السويس بهدفين نظيفين سجلها كريم عبد النبي وكريم صلاح حلاوه بالشوط الاول .

وتغلب فريق القناة على فريق جمهوريه شبين بهدف اسلام سيد بالشوط الاول وشهد الشوط الثاني طرد ايمن سعد ومحمد عزت من فريق الجمهورية.

وتعادل النجوم مع نادي زد بهدف لمثله تقدم احمد جعفر لذد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل محمد همام للنجوم
في الشوط الثاني.

وتغلب طنطا على فريق سرس الليان بهدفين نظيفين سجلهما محمد ماجد اونش وحسام غالي من ركلة جزاء

وتعادل فريق السكة مع فريق المريخ بهدف لمثله تقدم المريخ بهدف أحمد حمزه في الدقيقة 10 من الشوط الأول وتعادل محمد العربي للسكة في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.

كما تعادل فريق الزرقا مع فريق النصر بهدف لمثله حيث تقدم الزرقا بهدف نور العشرى بالشوط اللول وتعادل احمد خليل كالوشا للنصر بالشوط الثاني .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 32 نقطة
2- الترسانة 30 نقطة
3- كوكاكولا 30 نقطة
4- بورتو 29 نقطة
5- القناة 26 نقطة
6- المريخ 25 نقطة
7- منتخب السويس 23 نقطة
8- بتروجيت 22 نقطة
9- جمهورية شبين 22 نقطة
10- زد 22 نقطة
11- النجوم 21 نقطة
12- النصر 20 نقطة
13- السكة الحديد 19 نقطة
14- طنطا 18 نقطة
15- سرس الليان 18 نقطة
16- الزرقا 17 نقطة

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