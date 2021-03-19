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نيرمين الفقي تتصدر تريند جوجل عقب ظهورها في "معكم"

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:59 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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تصدرت الفنانة نيرمين الفقي اليوم الجمعة تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى في برنامج " معكم" المذاع عبر "سي بي سي".

نيرمين الفقي تتصدر 

وكشفت نيرمين الفقي عن مفاجآت وتفاصيل مهمة عن حياتها، لأول مرة تتعلق بحياتها الشخصية وارتباطها بأحد الأشخاص، وأعلنت سبب اختفائها فى الفترة الماضية.

سبب اختفاء نيرمين الفقي

وقالت نيرمين الفقي إن اختفائها لفترات طويلة لم يكن لزواجها، وإنما أوضحت أنها كانت تجلس في بيتها، مؤكدةً عدم زواجها لتنفي الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة.

بقاء نيرمين الفقي في المنزل

وأوضحت النجمة نيرمين الفقي، أن الفترة التى جلستها بالمنزل ظهرت شائعات كثيرة عنها، وذلك خلال استضافتها من قبل الإعلامية منى الشاذلي ووسط حضور جمهور استقبلها بالقبلات.

استقبال كبير للنجمة نيرمين الفقي

ولاقت نيرمين الفقي تفاعلاً كبيراً واستقبالاً حافلاً لها، فور دخولها استودسو برنامج "معكم"، لتظهر عليها سعادة بالغة، وأهدت الجمهور القبلات.

رقصة نيرمين الفقي

وفاجأت نيرمين الفقي جمهورها برقصها على أغنية "حلوة يا بلدي"، لتلقى سيلاً من التصفيق والتشجيع والتفاعلي الكبير من الجماهير المحبة لفنها.

طفولة نيرمين الفقي

وتحدثت نيرمين الفقي عن طفولتها، مؤكدة اعتمادها على النفس منذ الصغر، مؤكدة احتياجها الشديد لشخص يتحمل المسؤلية معها، ويؤنس وحدتها، وذلك عقب رحيل والدتها.

نيرمين الفقي "معجبة"

وأشارت نيرمين الفقي إلى أنها تلقت رسالة من معجب، موضحة أن الرسالة عبارة عن أغنية لـ"نجاة"، ثم بدأ الحب من تجاهه وأعجبت به، مؤكدة إعجابها بذها الشخص.

نيرمين الفقي تحب "الجيم"

وأكدت نيرمين الفقي على حبها الذهاب إلى "الجيم"، وممارسة الألعاب والتمارين الرياضية، قائلةً: "أنا مدمنة جيم بس أنا تخينة شويه بسبب كورونا.. وعمري الحقيقي 48 عاماً ووزني 72 كيلو، وطولها 168".

عمر نيرمين الفقي الحقيقي

ولفتت النجمة نيرمين الفقي إلى أنها لا تخجل فى أن تعلن عمرها الحقيقي، فاتحةً الباب للزواج، وذلك بعدما أكدت أنها تعرضت للضرب وهي صغيرة من والدتها، بسبب شعرها، مضيفةً: "حسيت فى مرة أني آنسة، ورحت عملت شعري قصة الأسد واخدت علقة من ماما".

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