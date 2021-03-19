Advertisements

موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أبريل المقبل على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

وـهل دورتموند  إلى الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة أشبيلية الإسباني، بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا بارك ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتأهل بروسيا دورتموند بمجموع اللقائين.

وصعد المان سيتي للدور ربع النهائي بعدما تغلب على بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا المجري.

بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على الملعب ذاته، بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين ليتأهل مانشستر سيتي بمجموع اللقائين.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا دورتموند

أخبار تهمك

الكشف عن وجهة زيدان المقبلة بعد مغادرة ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الطاقة السعودية: السيطرة على حريق مصفاة الرياض جراء هجوم بطائرات مسيرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

فوز أشمون وتعادل تلا في ختام الدور الاول للترقي

منذ ساعة

أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كل ما فاتك في دوري الأبطال

سيطرة انجليزية.. سقوط إسباني وهاتريك رونالدو ضمن أبرز مشاهد ثمن نهائي دوري الأبطال

قبل القرعة.. المتأهلون لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

دورتموند ضد برشلونة.. رحلة كتالونية محفوفة بالمخطار للأراضي الألمانية

أهداف مباراة - دورتموند 2 × 1 مونشنجلادباخ | كأس ألمانيا

جولة في عقل توماس توخيل قبل موقعة بروسيا دورتموند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

04:43 م

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

05:03 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

05:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار