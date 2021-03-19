Advertisements
موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا
الجمعة 19/مارس/2021 - 06:03 م
محمد نادر
Advertisements
يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أبريل المقبل على ملعب سيجنال ايدونا بارك.
وـهل دورتموند إلى الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة أشبيلية الإسباني، بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.
بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا بارك ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتأهل بروسيا دورتموند بمجموع اللقائين.
وصعد المان سيتي للدور ربع النهائي بعدما تغلب على بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا المجري.
بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على الملعب ذاته، بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين ليتأهل مانشستر سيتي بمجموع اللقائين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements