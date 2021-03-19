موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أبريل المقبل على ملعب سيجنال ايدونا بارك.





وـهل دورتموند إلى الدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة أشبيلية الإسباني، بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.





بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا بارك ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتأهل بروسيا دورتموند بمجموع اللقائين.





وصعد المان سيتي للدور ربع النهائي بعدما تغلب على بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا المجري.



