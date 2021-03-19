غياب نجوم الفن وحضور أشرف زكي.. تشييع جنازة المخرج رائد لبيب (صور)

حضر عدد قليل من نجوم الفن جنازة المخرج الراحل رائد لبيب والذي توفى اليوم والذي أقيمت جنازته من مسجد السيدة نفسية.



ومن بين الحاضرين الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنان أحمد شاكر.





وعانى المخرج رائد لبيب قبل وفاته من مرض السرطان ونعى وفاته نقابة السينمائيين قائلا: "تنعى نقابة المهن السينمائية بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة"



ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977