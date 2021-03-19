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بعد إطلاقه أعيرة نارية صوب الشرطة.. القبض على " النمس" في القليوبية

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، من القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية على عناصر الشرطة، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة، بمركز أطفيح، جنوب الجيزة.


وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أن المتهم كان يتلقى العلاج بالقليوبية، إثر إصابته بطلق ناري في قدمه، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.


كانت أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن فرد الشرطة المصاب في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع عنصر إجرامي بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، أمين شرطة من قوة القسم.


وأكدت المصادر إلى الفجر أن حالته الصحية مستقرة، مشيرة إلى أنه أصيب بطلق ناري باليد.


كان أصيب فرد شرطة في مطاردة أمنية مع واحد من أخطر العناصر الإجرامية، بقرية كفر قنديل التابعة لمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.


تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى تواجد واحد من أخطر العناصر الإجرامية، بقرية كفر قنديل، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، ويدعى "إبراهيم.م"، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا.


أعدت مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وبمداهمة وكره استشعر بقدوم قوات الأمن، وبادر بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، ما أسفر عن إصابة فرد شرطة.


وتمكن العنصر الإجرامي الشهير بـ" النمس"، من الهرب وسط الزراعات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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