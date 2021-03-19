سيامة راهبين من دير القديس يحنس القصير قساوسة



وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات منح درجة القسيسية لاثنين من رهبان الدير، وهما الراهب القس يوحنا الأنبا يحنس والراهب القس غايس الأنبا يحنس، كما قبل نيافته اثنين من طالبي الرهبنة لبدء فترة الاختبار الرهباني.



يذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اعترف في جلسته الأخيرة التي عقدت في الرابع من مارس الجاري، بدير القديس يحنس القصير كدير رهباني عامر.

صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم والمشرف على دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، القداس الالهي بالدير ذاته، وشاركه نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة.