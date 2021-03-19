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الصحة تحسم الجدل بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن لقاحات كورونا المتوفرة في الدول آمنة، منوها بأن لقاح "أسترازينكا" من أهم اللقاحات التي يتم تداولها نظرا لسعره المعقول، وسهولة تخزينه.

وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن منظمة الصحة العالمية، والجمعية الدولية للتجلطات الدموية أعلنوا أنه لا علاقة بين الإصابة بتجلط الدم، والحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن المؤشرات العالمية تفيد أن الإصابة تحدث بمعدل 1 من كل 1000 شخص، مؤكدا أنه لا يوجد دليل علمي يثبت وجود علاقة بين لقاح "أسترازينكا" والإصابة بتجلطات دموية.

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