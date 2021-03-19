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بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضر عدد من نجوم الفن جنازة المخرج الراحل رائد لبيب والتي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة وأدو صلاة الجنازة.

وعانى المخرج رائد لبيب قبل وفاته من مرض السرطان ونعى وفاته نقابة السينمائيين قائلا: "تنعى نقابة المهن السينمائية بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة"

ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب
بالصور.. صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب

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