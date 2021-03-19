الخطوط الجوية السعودية تقترض 3 مليارات دولار

كشفت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أنها، قامت بتوقيع اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أمريكي).

وتضم قائمة البنوك التى تم توقيع الاتفاق معهم كلا من مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك HSBC المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.

وأضاف بيان رسمي صادر عن الخطوط الجوية السعوديةأن هذا التمويل هو الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة، ويهدف لتفعيل خططها الإستراتيجية الرامية إلى توسيع أسطول طائراتها من خلل إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024م، لـاستكمال صفقة شراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينج.

وكانت الخطوط لجوية السعودية اعلنت شراء : 20 طائرة من طراز

A321neo

، و15 طائرة من طراز

A321XLR

، و8 طائراتٍ من طراز 787-10، ، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز

A320neo

لصالح طيران أديل. والجدير بالذكر أن المؤسسة قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 من هذه الصفقة حتى الآن

.