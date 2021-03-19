دنيا عبد العزيز تنعى وفاة المخرج رائد لبيب

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز وفاة المخرج الراحل رائد لبيب وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "عبد العزيز" قائلة: "كان ليا الشرف اني اشتغلت مع المخرج الكبير رائد لبيب المحترم المهذب الخلوق، خسرنا انسان بمعنى الكلمة، الله يرحمك".







وعانى المخرج رائد لبيب قبل وفاته من مرض السرطان ونعى وفاته نقابة السينمائيين قائلا: "تنعى نقابة المهن السينمائية بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة"



ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977