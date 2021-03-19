باباجان عن حزمة الإصلاح الاقتصادي المعلنة من أردوغان: خيبة أمل كبيرة

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن حزمة الاقتصاد في 12 مارس. على الرغم من أن وسائل الإعلام الحاكمة أشادت بالإصلاح باعتباره بشارة لتحقيق معجزة اقتصادية، إلا أن محللين اقتصاديين وجدوه فارغًا. فماذا كان موقف علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، الذي كان على رأس الاقتصاد لسنوات، والذي يتابع اقتصاد بلاده الذي أصبح رزح تحت أعباء الأزمات المتتالية.









قال باباجان في حوار له مع صحيفة جمهورييت إنّ الحزمة المعلنة هي خيبة أمل كبيرة. وأضاف: قد نرى آثارًا لإدراك بعض المشكلات الفنية، لكننا نفهم أن الفريق الفني هو الذي يدرك هذه المشكلات بشكل أكبر. بينما كتب أنه سيتم تخفيض التضخم إلى الآحاد، فإن تصريح الرئيس "نحن نضع استقرار الأسعار جانبًا" هو قضية مختلفة 180 درجة. استقرار الأسعار يعني أن الأسعار لا تتقلب. عندما ننظر إلى لوائحنا القانونية، فإن المسؤول الرئيسي هو البنك المركزي. لقد جئنا بالقول إن الهدف الرئيسي للسياسات النقدية هو استقرار الأسعار. وبينما نعد بتضخم من رقم واحد، كما هو مكتوب في النص، رأينا أيضًا آثار استمرار الموقف الخلافي مع البنك المركزي والسياسات النقدية.









ولفت إلى أنّ انتعاش الاقتصاد ليس ممكنًا فقط من خلال السياسات الاقتصادية. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يستوعب الرئيس مبدأ سيادة القانون ويجب اتخاذ خطوات ملموسة. بدون الحريات لا يمكن الانتقال إلى مرحلة الحل دون تشخيص المشاكل قبل الحديث عن المشاكل. نحن نتحدث عن علاج المرض ولكن ممنوع الحديث عن التشخيص. كل من يتحدث عن المرض يواجه عقوبات شديدة.













وأردف باباجان قائلاً: إنّ ذهنية الدائرة المقربة للحاكم في رأس الدولة هي المشكلة، وتساءل: هل يؤمنون حقا بديمقراطية تعددية؟ هل يعتقدون حقًا أن على الدولة حماية الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطن؟ أم أنهم يفكرون في ديمقراطية الأغلبية، وليست ديمقراطية تعددية؟ وأضاف مستهجناً منطق الرئيس التركي الذي ينبني على القول: "أولئك الذين يصوتون لي يكفونني، والآخرون ليسوا مهمين على الإطلاق، يمكنني تهميشهم وإعلانهم خونة. يقول: "دعني أدعم من صوّت لي، ضع 50 + 1 في جيبي واستمر"؟ نرى آثارها بوضوح شديد.













وبسؤال ما إن تركت تركيا بالفعل العديد من البلدان المتقدمة وراءها في ميدان النمو الاقتصادي، أجاب باباجان قائلاً: النمو لغز. إذا جمعت حتى الأرقام التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي، فهناك تناقض كبير. يقول معهد الإحصاء "انخفض التوظيف من 2019 إلى 2020". ثم يعود ويقول "لقد انخفض أيضًا إجمالي ساعات عمل الموظفين". حسنًا، إذا انخفض عدد الموظفين وانخفضت ساعات عمل أولئك الذين يقولون إنهم يعملون، فكيف سيكون هناك نمو في ذلك البلد؟ يسمونه نموًا حقيقيًا، لكن التضخم الذي يفسره ليس تضخمًا حقيقيًا.













أما عن كيفية قراءته لردة فعل الأسواق؟ قال باباجان إنّه في نوفمبر من العام الماضي، عندما خرج سعر الصرف تماما عن السيطرة، اختفى "الوزير الصهر" فجأة. كما تم تغيير رئيس البنك المركزي. عندما تم تعيين اسم بخلفية اقتصادية، ظهر أمل في الأسواق. لفترة من الوقت، ساد جو في الأسواق مثل "هل أخذوا دروسًا؟" لكن عندما أشاد الرئيس بـ"الوزير الصهر" ودافع عن سياساته وأفعاله تراجعت الآمال.













وعبّر باباجان عن أسفه قائلاً: يؤسفني أن أقول إن صديقي الوزير الحالي امتدح "الوزير الصهر" الذي غادر. إذا كان قد قام بعمل رائع، فلماذا ذهب، لماذا أتيت؟ هذه عوامل تؤثر كثيرا على المصداقية. بدأ النقد الأجنبي في الزيادة، وتشوه السوق في الأيام التي تم فيها الإعلان عن الحزمة. في الواقع، انهارت العملة أكثر من ذلك بقليل في ذلك اليوم. لأنه لا يوجد موقف بالداخل يساعد على المصداقية. في الوقت الحالي، لا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليها أن تتّخذ خطوات ملموسة.









وعلق زعيم حزب ديفا على تصريح سابق له بأنّه "يجب حساب 130 مليار دولار سياسياً". وأجاب عن سؤال ما إّا كان يمكنه أن يخبر الناس كيف تبخرت تلك الأموال، قائلاً: نسمي هذا "المال الضائع". يتم تخفيض هذه بشكل أساسي من خلال بيع احتياطيات العملات الأجنبية المملوكة للدولة من قبل مؤسسات أخرى، وليس من قبل البنك المركزي نفسه. يمكن للبنوك المركزية التدخل في السوق عن طريق بيع العملات الأجنبية. ولكن في سياستنا النقدية التي تركز على استقرار الأسعار، يتم بيع العملات الأجنبية فقط لتعويض المخالفات المؤقتة في السوق. خلاف ذلك، لا يتم ذلك من أجل تحديد مستوى سعر الصرف. ثم لا يوجد سعر صرف مجاني. الشيء المهم هو الحفاظ على أسعار الفائدة بين عشية وضحاها والأسبوعية في المكان المناسب. ألقِ نظرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وسترى أنه تم الكشف عن جميع التدخلات بشفافية حتى عام 2014. بعد تغيير رؤوس البنوك المركزية، نظرنا إلى السوق دون الإعلان عن أي وقت مضى، وتم إجراء محاولة لخلق تصور بأن كلا من سعر الفائدة كان منخفضًا وسعر الصرف لا يرتفع. هذا مثل هذا الفخ الذي يبدو وكأنه مستنقع. عندما ترفرف، تغرق. ماذا حدث في النهاية؟ كان الهدف هو الحفاظ على الاستقرار في مكان معين. ولكن إذا حاولت الحفاظ على سعر الصرف فقط عن طريق بيع العملات الأجنبية، فسوف تضيع العملة. لم تفقد الليرة التركية هذه القيمة التي فقدتها في الوقت الراهن أبدًا. المشكلة هي عدم الشفافية. يجب أن تكون خاضعة للمساءلة السياسية.













وحين سئل أنّه في حزمة الإصلاح رأينا المقال أن 850 ألف تاجر لن يدفعوا الضرائب. هذا إيجابي لكن أليس كذلك؟ قال باباجان: هل تعرف مقدار الضرائب التي يتم تحصيلها من هؤلاء الـ 850 ألف شخص، أي من أولئك الذين يحتفظون بالكتب بطريقة بسيطة؟ 234 مليون ليرة. نقسمها على 850 ألف نسمة. 275 ليرة سنويا. نحن نتحدث عن الجزء الذي يدفع ضرائب قليلة جدًا على أي حال. يشرحون الأمر كما لو كان شيئًا كبيرًا. يقولون إننا نقدم دعم الإيجار، وأنا أتنقل كثيرًا، ولم أقابل أي أصحاب متاجر يستطيعون تحمل تكاليفهم بعد الآن. يقولون، "لقد تقدمنا بطلب، لم نتمكن من الحصول عليه". بالطبع، لا توجد موارد، لقد استهلكوها. إنها كارثة إذا كان احتياطي البنك المركزي سلبيًا.









وردّ باباجان على سؤال: هل يمكن أن يصل حزب ديفا إلى هدفه خلال عام؟ وقال: نحن حزب تجاوز عتبة الدخول في الانتخابات، بسبب مرحلتنا التنظيمية وكوننا عقدنا مؤتمرنا الكبير. خلال فترة الوباء، كانت قدرتنا على التعبير عن أنفسنا من خلال الاتصال الفردي محدودة إلى حد ما. لم نتمكن بعد من نشر الوعي بالحزب إلى الحد الذي أردناه. من ناحية أخرى، فإن موقف مواطنينا الواعين إيجابي للغاية.. ندخل كل منطقة بشكل مريح ونلتقي بوجوه مبتسمة. ليس لحزب ديفا جانب معاد، ولا توجد كتلة رجعية. إنها فرصة مهمة للغاية بالنسبة لنا.













وأضاف إنّ حزبه يتعامل مع مناطق المشاكل التي تقطع العديد من الشرائح أفقيًا وتنتج الحلول. وأنّه يحاول أن يبني هوية سياسية جديدة. وقال: نحن لا نجلس في أماكن مثل يمين الوسط، والليبرالية، ويسار الوسط، والمحافظة. نحن نناشد كل شريحة من شرائح المجتمع، لذلك ننطلق. 18 ألف شخص ممن تقدموا بطلب التطوع من أجلنا أجابوا على الاستبيان من خلال موقعنا الإلكتروني. 30 في المئة صوتوا في السابق لحزب العدالة والتنمية، و 20 في المئة لحزب الشعب الجمهوري، و 10 في المئة لحزب الشعوب الديمقراطي، و 10 في المئة لحزب الحركة القومية، و 10 في المئة للحزب الصالح. 20٪ لم يصوتوا لأي حزب. التوزيع الجغرافي أيضًا مرتفع جدًا في كل ما أود قوله لاهتمام الشباب التركي بالحزب.









وعما إذا كان يرى في الأفق انتخابات مبكرة، قال باباجان: عندما ننظر من الناحية الفنية، فإن الانتخابات المبكرة تمنح الرئيس الحق في ولاية أخرى. لذلك، أعتقد أنه سيتبع طريقة تؤهله لفترة أخرى من خلال الاختيار في وقت مبكر. لكن كم هو مبكر؟ أعتقد أنه في حين أن البلاد عالقة في أزمات متعددة فإن الرئيس لن يخاطر بسلطته...









كما أجاب باباجان عن سؤال إن السوريين أصبحوا مواطنين، وهل هي استراتيجية انتخابية، بالقول: جهد عقيم. في الوقت الحالي، يجب على الحكومة أن تحل مشكلة مواطنيها بسرعة. إذا لم تفعل هذا وحاولت أن تصنع مواطنين من بلدان أخرى لتحاول البقاء على قيد الحياة بأصواتهم، فلا ينبغي له أن يزعج نفسه، فهذه الأمور لا طائل من ورائها. سيضيع الكثير من المستقبل من هناك على الجانب الآخر. نحن نواجه عقلية إدارية مهتمة تمامًا ببقائها الشخصي.









وعلّق باباجان على التطورات في الشأن السوري بالقول: الوضع هناك مختلف قليلا. بادئ ذي بدء، من المهم للغاية تحديد نوع الدولة التي ستتشكل سوريا على المدى الطويل. لقد غيرت العديد من الدول موقفها في هذه الفترة الأخيرة. بينما تضع العديد من الدول خططها لدولة بدون الأسد، بدأت الآن مناقشة السيناريوهات المتعلقة بالأسد. الشيء المهم هنا هو أن السياسة الخارجية لدولة ما لا تتشكل بدوافع شخص واحد. لقد قام هذا البلد بتدريب الدبلوماسيين وذوي الخبرة. لديهم أشخاص أكفاء للغاية في كل من المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية. يجب أن يكون الهدف هو ضمان الاستقرار والسلام في سوريا في أسرع وقت ممكن.



