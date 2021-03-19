Advertisements

تبدأ غدا وتستمر حتى الثلاثاء.. تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
يوم واحد يفصلنا عن نهاية شتاء 2021، إذ يبدأ فصل الربيع للعام الحالى بعد غد الأحد، الذى سيوافق يوم 21 مارس، وهو فصل انتقالى بين الشتاء والصيف.

وعادة ما يشهد فصل الربيع تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية، عما كانت عليه من تقلبات فى فصل الشتاء، لكن ذلك لا يعنى بالضرورة نهاية التقلبات وبداية الطقس الحار، لذا ينصح خبراء الأرصاد الجوية والأطباء بعدم تخفيف الملابس إلا بعد الإعلان رسميا عن بداية فصل الصيف، إذ إن فصل الربيع قد يشهد تذبذبات فى درجات الحرارة صعودا وهبوطا، الأمر الذى ستدعى المواظبة على ارتداء الملابس الثقيلة لحين استقرار الأحوال الجوية بشكل نهائى.

وبينما يستعد فصل الشتاء للرحيل، يختتم آخر أيامه الرسمية بموجة حارة، يبدأ معها فصل الربيع، لكنها سرعان ما تتبدل مرة أخرى، حين تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من يوم الأربعاء المقبل، أى فى اليوم الرابع من فصل الربيع.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من السبت 20 مارس 2021، وحتى يوم الخميس 25 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

اعتبارا من يوم السبت 20 مارس 2021، حتى الثلاثاء 23 مارس 2021، تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس حار شمالا، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا.

يوم السبت 20 مارس 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

يوم الأحد 21 مارس 2021:

- أتربة عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

يوم الإثنين 22 مارس 2021:

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

- يوم الثلاثاء 23 مارس 2021:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

اعتبارا من يوم الأربعاء 24 مارس 2021، تشهد مصر انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا.

يوم الأربعاء 24 مارس 2021:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

يوم الخميس 25 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهاية شتاء 2021 موجة حارة شتاء 2021 حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

مين يشتري؟.. تحديد سعر بيع هالاند

منذ 43 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

منذ ساعتين

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة غياب نجم الأهلي عن موقعة الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

منذ ربع ساعة

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ ساعة الا ربع

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع يليه انخفاض بدرجات الحرارة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الغربية

أتربة وشوائب عالقة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

لا تنخدعوا في الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

رياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:06 م

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

تعليق غريب من كروس عن مواجهة ليفربول

05:57 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

04:43 م

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار