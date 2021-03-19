تبدأ غدا وتستمر حتى الثلاثاء.. تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد

يوم واحد يفصلنا عن نهاية شتاء 2021، إذ يبدأ فصل الربيع للعام الحالى بعد غد الأحد، الذى سيوافق يوم 21 مارس، وهو فصل انتقالى بين الشتاء والصيف.



وعادة ما يشهد فصل الربيع تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية، عما كانت عليه من تقلبات فى فصل الشتاء، لكن ذلك لا يعنى بالضرورة نهاية التقلبات وبداية الطقس الحار، لذا ينصح خبراء الأرصاد الجوية والأطباء بعدم تخفيف الملابس إلا بعد الإعلان رسميا عن بداية فصل الصيف، إذ إن فصل الربيع قد يشهد تذبذبات فى درجات الحرارة صعودا وهبوطا، الأمر الذى ستدعى المواظبة على ارتداء الملابس الثقيلة لحين استقرار الأحوال الجوية بشكل نهائى.



وبينما يستعد فصل الشتاء للرحيل، يختتم آخر أيامه الرسمية بموجة حارة، يبدأ معها فصل الربيع، لكنها سرعان ما تتبدل مرة أخرى، حين تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من يوم الأربعاء المقبل، أى فى اليوم الرابع من فصل الربيع.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من السبت 20 مارس 2021، وحتى يوم الخميس 25 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



اعتبارا من يوم السبت 20 مارس 2021، حتى الثلاثاء 23 مارس 2021، تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس حار شمالا، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا.



يوم السبت 20 مارس 2021:



- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.



- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.



يوم الأحد 21 مارس 2021:



- أتربة عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.



يوم الإثنين 22 مارس 2021:



- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.



- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.



- يوم الثلاثاء 23 مارس 2021:



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.



- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.



اعتبارا من يوم الأربعاء 24 مارس 2021، تشهد مصر انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا.



يوم الأربعاء 24 مارس 2021:



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.



يوم الخميس 25 مارس 2021:



- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.