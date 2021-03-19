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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية بيانا، منذ قليل، أدانت فيه بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم، مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت الخارجية، إن مصر تؤكد على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

هذا، وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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نظمت سفارة مصر في صربيا اجتماعات لمجموعة سفراء الدول الفرانكفونية برئاسة السفير عمرو الجويلي مع حكومة مقاطعة "فويفودينا" المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث شملت أيضًا مائدتين مستديرتين ركزت الأولى على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثانية على تنمية أواصر الصداقة الثقافية، فضلًا عن زيارة مركز الدراسات الفرانكفونية بجامعة "نوفي ساد".
 
وقال السفير الجويلي، الرئيس الحالي لمجموعة سفراء الدول الفرانكفونية في بلجراد، أن الاجتماع مع رئيس حكومة "فويفودينا" الإقليمية وضع إطارًا للتعاون بين الإقليم والدول الفرنكوفونية في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافية والتعليمية والإقتصادية، مرحبًا بتوجه غرفة "فويفودينا" للتجارة والصناعة بإيفاد بعثة تجارية واستثمارية برئاسة ممثلي الحكومة الإقليمية لزيارة مصر تتويجًا للتعاون البازغ مع غرفة تجارة الإسكندرية.
وأضاف سفير مصر لدى صربيا أن اللقاء مع عمدة مدينة "نوفي ساد" ركز على استكشاف إضافة البُعد الفرانكفوني لأنشطة المدينة عندما تضطلع بدور عاصمة الثقافة الأوروبية في عام ٢٠٢٢.
 
كما بحث في لقاء مع رئيس الجمعية النيابية لمدينة "نوفي ساد" المقومات السياحية مع الدول الناطقة بالفرنسية، خاصةً مجالات التعاون في الرحلات النهرية والفنادق العائمة التي أكتسبت مصر فيها الكثير من الخبرة من خلال الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان. وشهدت الاجتماعات تنويهًا بدور مصر الإقليمي والأممي الرائد بما في ذلك في إطار الفرانكفونية.

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