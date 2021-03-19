مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض



كما بحث في لقاء مع رئيس الجمعية النيابية لمدينة "نوفي ساد" المقومات السياحية مع الدول الناطقة بالفرنسية، خاصةً مجالات التعاون في الرحلات النهرية والفنادق العائمة التي أكتسبت مصر فيها الكثير من الخبرة من خلال الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان. وشهدت الاجتماعات تنويهًا بدور مصر الإقليمي والأممي الرائد بما في ذلك في إطار الفرانكفونية.

وقال السفير الجويلي، الرئيس الحالي لمجموعة سفراء الدول الفرانكفونية في بلجراد، أن الاجتماع مع رئيس حكومة "فويفودينا" الإقليمية وضع إطارًا للتعاون بين الإقليم والدول الفرنكوفونية في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافية والتعليمية والإقتصادية، مرحبًا بتوجه غرفة "فويفودينا" للتجارة والصناعة بإيفاد بعثة تجارية واستثمارية برئاسة ممثلي الحكومة الإقليمية لزيارة مصر تتويجًا للتعاون البازغ مع غرفة تجارة الإسكندرية.وأضاف سفير مصر لدى صربيا أن اللقاء مع عمدة مدينة "نوفي ساد" ركز على استكشاف إضافة البُعد الفرانكفوني لأنشطة المدينة عندما تضطلع بدور عاصمة الثقافة الأوروبية في عام ٢٠٢٢.