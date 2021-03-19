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أول تعليق من نجم الأهلي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث المغربي بدر بانون مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي ، عن استبعاده من قائمة منتخب المغرب، لمواجهتي بوروندي وموريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2022.


ونشر المدافع المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "العدل قليل والظلم أكثر، لكن الأمل كبير، والله أكبر".


يذكر أن  خاليلوفيتش المدير الفني لمنتخب مصر أعلن استبعاد بانون من قائمة المنتخب المغربي، مشيراً إلى أنه فضل اختيار المدافع شاكلة، بسبب تألقه الكبير في الدوري الإسباني خلال المباريات الأخيرة.

وانتقل بانون للأهلي قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي في الصيف الماضي، وقدم اللاعب مستويات فنية مميزة بالقميص الأحمر منذ انضمامه.

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بدر بانون المنتخب المغربي الاهلي افري

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