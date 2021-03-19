الصحة تحذر من الفترة المقبلة.. وتوجه رسالة للمصريين



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



حذر الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من التجمعات خلال الفترة المقبلة وخاصة شهر رمضان حتى لا تزداد الإصابات بفيروس كورونا، معلقا: "الشعب المصري شعب محترم وواعي".وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية سفينة النجاة من العدوى، مضيفا أنه يجب التقليل من التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامة، والامتناع عن التصافح، معلقا: "إن شاء الله تعدي على خير".إقرأ أيضا..