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الإمام الأكبر ينعى العالم السوري الجليل محمد علي الصابوني

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم السوري الجليل، العلَّامة الشيخ محمد علي الصابوني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن 91 عامًا.

وأكد الأزهر أن الشيخ الصابوني لم يألُ جهدًا في خدمة كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ومنهج أهل السنة والجماعة، منذ تخرجه من الأزهر الشريف وحتى نبوغه وذيوع صيته بين العلماء، وقد ترك بصمة بارزة في تفسير كتاب الله، وستظل كتبه ومؤلفاته مرجعًا ومنهلًا لكل طلاب العلم.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى العالم الإسلامي والشعب السوري وتلامذة الشيخ الصابوني وعائلته ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعان له. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

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