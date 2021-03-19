مين يشتري؟.. تحديد سعر بيع هالاند

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه سيكون هناك صراع كبير من العديد من الأندية الأوروبية على التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن العديد من أندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 20 عاماً على رأسها قطبي مانشستر وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.





وأكد البرنامج الإسباني أن بروسيا دورتموند سيطلب مبلغ250 مليون يورو مقابل الاستغناء عن نجمه النرويجي الشاب في الصيف المقبل.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تقارير صحفية ألمانية ألمحت أن بروسيا دورتموند يريد 150 مليون يورو من أجل التخلي عن هالاند علماً بأن النجم النرويجي يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو وسيتم تفعيله في 2022.



