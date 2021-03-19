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شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
الجمعة 19/مارس/2021 - 06:31 م
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 20 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس السبت نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس حارعلى السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة.
حالة السبت ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
- أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس السبت نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس حارعلى السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة.
حالة السبت ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
- أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
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