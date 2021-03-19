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شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 20 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:

طقس السبت نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس حارعلى السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة.

حالة السبت ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

- أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

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