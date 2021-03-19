نقابة المهن التمثيلية تنعى وفاة الفنان عبد الوهاب خليل

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان عبد الوهاب خليل والذي توفى منذ قليل عن عمر ناهز ال70 عاما.



وكتب عزوز عادل قائلا: "‫**البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬

‫ وفاة الفنان القديرعبد الوهاب خليل

‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".



و توفى منذ قليل الفنان عبد الوهاب خليل عن عمر ناهز ال70 عاما وذلك عقب صراع طويل مع المرض.



عبدالوهاب خليل ممثل مصري، حاصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بداياته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله «الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل».