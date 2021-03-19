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ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
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شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، اليوم الجمعة حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها

قاد الحملة الأستاذة منى المتبولى نائب رئيس حى غرب المنصورة، ومسؤولى الادارة الهندسية بحى غرب برئاسة المهندس محمد حسين مدير عام الادارة الهندسية، وقوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من عملية الأزالة

وقد تمكنت الحملة من أيقاف الأعمال وإزالة اعمدة الدور السادس لعقار مخالف بمنطقة مدينة مبارك،
وكذلك تمكنت من أيقاف الأعمال وإزالة جدران الدور العاشر العلوى لعقار مخالف بشارع الجميل بمنطقة الخلطة الأسفلتية، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة،وقال بان هناك توجيهات مشددة باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر،

وقالت مني المتبولي نائب رئيس الحي ان تلك الحملة المكبرة تأتي ضمن سلسلة حملات تقوم بها رئاسة الحي في اطار جهود رئاسة الحي لإيقاف اي اعمال للبناء المخالف واستغلال بعض مافيا البناء المخالف لفترة الاجازات والعطلات الرسمية ومحاولة التجاوز والمخالفة


واضافت ان تلك الحملات تأتي
فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان كافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة
ايقاف أعمال البناء وإزالة الدور السادس والعاشر العلوى لعقار مخالف في حملة مكبرة بالمنصورة

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