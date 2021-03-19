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ارتفاع طفيف في المؤشر الرئيس لبورصة الأردن خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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رتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.07%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1752.6 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 ملايين دينار أردني مقارنة مع 7.5 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 37.0 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 38.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 11758 صفقة.

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بورصة الاردن اداء بورصة الاردن الاسبوع الماضي

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