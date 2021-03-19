شاهد بالفيديو.. رد فعل ناري من صلاح على مواجهة راموس «حان وقت الانتقام»

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، عن مواجهة "الثأر" بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.



كما أسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة ومثيرة في مقدمتها المواجهة المثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.



وكان الفريقان التقيا في نهائي النسخة الماضية من البطولة وتوج بايرن باللقب بعد الفوز على سان جيرمان ليصطدم الفريقان مجدداً في دور الثمانية بالنسخة الحالية.





وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك" فيديو كوميدي يظهر ردة فعل محمد صلاح قبل مواجهة راموس.





وستكون مباراة ليفربول ضد ريال مدريد فرصة ثمينة لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطني للثأر من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، والذي تسبب في إصابته في "الكتف" بنهائي نسخة البطولة الأوروبية موسم 2017 – 2018، ولم يستطيع استكمال المباراة وقتها وخرج باكيًا بعد 30 دقيقة ليخسر فريقه اللقاء بنتيجة 3 – 1.





