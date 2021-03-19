موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا





حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بالفوز بثلاثية نظيفة.





موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الثاث من شهر إبريل المقبل.





وتغلب المارد الأحمر على المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.





من جانبه تعرض المريخ السوداني لهزيمة قاسية في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بثلاثية نظيفة أمام سيمبا التنزاني الذي تصدر المجموعة الأولى.





ويحتل سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 10 نقاط ويأتي خلفه الأهلي برصيد 7 نقاط.





ويحل فيتا كلوب الكونغولي ثالثا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل المريخ السوادني المجموعة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.















