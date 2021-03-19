اعتذر حارس إنجلترا السابق جو هارت، اليوم الجمعة عن رسالة نشرت عبر حسابه بتطبيق إنستغرام تقول "تمت المهمة" عقب خروج فريقه من الدوري الأوروبي لكرة القدم على يد دينامو زغرب.



وخسر توتنهام 0-3 في العاصمة الكرواتية ليخرج من دور 16 بنتيجة إجمالية 3-2 ووصف حارس توتنهام هوغو لوريس الهزيمة بأنها "عار".



وأوضح هارت، حارس توتنهام البديل، أن الرسالة نشرها بالخطأ أحد أفراد فريقه الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة.



وأضاف "أدركت الواقعة وكنت قد استيقظت للتو حرفياً وتبين أن أحد الأشخاص اعتقد أننا فزنا 3-0 الليلة الماضية".



وتابع "الأمر مزعج كما يبدو وهذه هي الحقيقة. أمر غير مقبول وأنا متأكد من أنه أغضب الكثير من الأشخاص وأشعر بالأسف.



"بالتأكيد لم يصدر هذا الأمر مني ولا أكن سوى الحب للنادي وأدعم الفريق وأشعر بالحزن مثل بقية اللاعبين وأقدم اعتذاري".