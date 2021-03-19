صاحبة مبادرة "أكفل طفل في بيتك": "لم أنجب وأتمنى أن تعيش كل سيدة مشاعر الأمومة"



كشفت رشا مكي، مؤسس مبادرة «أكفل طفل في بيتك» عن تفاصيل تلك المبادرة.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، خلال برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يكتب لها الإنجاب وقامت باتخاذ القرار أن تكفل طفل في منزلها، وتمنت حينها أن تشعر كل سيدة بمثل إحساسها.



وأشارت رشا مكي، التي أسست مبادرة أكفل طفل في بيتك، إلى أنها قامت بعمل التوعية بشأن فوائد كفالة الأطفال الأيتام مع العمل على تغيير قوانين وزارة التضامن الاجتماعي بشأن ذلك الموضوع.



وقالت رشا مجدي، إنه سيكون هناك بروتوكولًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل أن تساعد الوزارة برنامج «يلا كفالة» من أجل مساعدة الأمهات في كفالة الأطفال الأيتام، ومساعدتهم في الإجراءات.



