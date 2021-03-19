موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.





ويحل ريال مدريد ضيفاً ليفربول في الثالث عشر من أبريل المقبل على ملعب آنفيلد ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وصعد النادي الإنجليزي بعدما أقصى نظيره لايبزيج الألماني بأربعة أهداف دون مقابل في مجموع المباراتين حيث سجل كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبي الفريق أهداف المواجهة.





بينما تواجد ريال مدريد في الدور ذاته بعد تغلبه على أتلانتا الإيطالي بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب جيويس إيطاليا معقل نادي أتلانتا.



