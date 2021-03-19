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عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شهد اليوم الجمعة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الثاني من فاعليات الملتقي الدولي للسياحة الرياضية بنادي التجديف والتي بدأت بعروض الرياضة المائية تحت عنوان المهرجان المائي وعروض الشراع والكياك وذلك من خلال مشاهدة وعروض وإمكانيات الجامعة من لنشات وقوارب مائية استخدمت في الألعاب المائية ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي نفذتها جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان.

وأضاف "غلاب" أنه انطلقت فاعليات الملتقي الدولي للسياحه الرياضية آفاق وطموحات - أسوان أحلي منذ امس الخميس وتنهي غدا السبت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويقام الملتقي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع مراعاه تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه للحد من تداعيات فيروس كورونا علي أرض محافظة أسوان (أرض الذهب).

وأشار إلي الإمكانيات التي تمتلكها جامعة أسوان مرسي مائي يساعد علي استضافة البطولات القمية والانشطة الرياضية الكلابية من مختلف الجامعات المصرية والأفريقية وذلك في إطار التعاون بين كلية التربية الرياضية وبين عدد من المؤسسات الرياضية والسياحية المختلفة في مصر والوطن العربي والعالم " التي حظيت بمشاركتها في هذا المؤتمر الدولي علي أرض أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي الإفريقي.

وأشاد الدكتور كمال الدين درويش رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلي للجامعات بالمنشاءات الرياضية التي شهدتها جامعة أسوان والجهد المبذول في تطوير كلية التربية الرياضية وأنشطتها المختلفة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب وذلك في إطار التعاون بين الوزرات المختصة التعليم العالي والسياحة الآثار والشباب والرياضة وأوصى بإنشاء مركز للألعاب الرياضية المائية لاتحاد الرياضي المصري للجامعات بأسوان وذلك لامتلاك جامعة أسوان مقومات هذه الألعاب ولا تملكها أي جامعة أخري.

وأوضح الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أهمية الرياضة والأنشطة الطلابية التي تدعمها الدولة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واهمية موقع جامعة اسوان وكونها البوابة الجنوبية للتواصل مع جامعات القارة الإفريقية.

كما قام ضيوف المؤتمر برحلة سياحية إلي أماكن ابوالهوا -جزيرة النباتات ومتحف النوبة وغرب سهيل والمسلة الناقصة وعقد ندوة تعريفية للملاحة الرياضية وندوة أخري تحت عنوان مستقبل منافسات التجديف الكانوي والكياك في أسوان.والتي يحاضرهما أحمد عبدالخالق مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة واللواء مؤنس فؤاد.
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان
عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان

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