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المرصد السوري: توجيهات تركية للمرتزقة بمغادرة ليبيا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
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في تطور جديد وسريع للموقف التركي تجاه مصر رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توجيهات صدرت للمرتزقة السوريين الموالين لأنقرة والموجودين في ليبيا بالاستعداد لمغادرة البلاد والعودة لوطنهم.

وبحسب المرصد، صدرت التوجيهات من السلطات التركية التي أرسلت المرتزقة للقتال هناك، مشيرًا إلى أنه من المرتقب بدء عودة هؤلاء خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت فضائية "العربية" كشفت نقلًا عن مصادر مطلعة أن أنقرة قررت منع إنشاء أي أحزاب سياسية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية داخل تركيا.

وقالت المصادر للعربية اليوم الجمعة: إن أنقرة أبلغت قيادات الإخوان بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، مؤكدة أن النشاط الإعلامي لقنوات الإخوان بتركيا سيكون مشروطًا وبتصريح.

وأضافت المصادر ذاتها: أن قيادات الإخوان طالبت تركيا بعدم مداهمة القنوات مقابل التعاون.

وفي السياق ذاته أفادت قناة العربية بأن السلطات التركية قررت تجميد منح الجنسية ليحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات، وعلاء سماحي مؤسس حركة حسم الإخوانية الإرهابية.

وكشفت قناة العربية أن النظام التركي سيحسم مستقبل قنوات الإخوان نهائيًا، السبت القادم، ونقلت عن مصادر مسؤولة قولها "هناك مفاوضات ستجري اليوم الجمعة بين مسؤولين أمنيين أتراك تشمل ترحيل قيادات إخوانية".

وأوضحت المصادر للقناة أن "مفاوضات اليوم ستشمل أيضًا أموال واستثمارات الإخوان في تركيا"، مؤكدة أن "أنقرة تربط تجنيس قيادات الإخوان بعدم التدخل بالشأن الداخلي المصري".

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