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عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إخطار لجنة التخطيط بالنادي الأحمر لعدم حاجته إلى 4 لاعيين نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يخطر موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة باللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم ضمن صفوف النادي الأحمر.

واستقر موسيماني على إبلاغ لجنة التخطيط بعدم حاجته لأربعة لاعبين في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل وهم رامي ربيعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأليو بادجي ومحمود وحيد.

ويعود فريق النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد الفوز في مباراة فيتا كلوب الكونغولي.

ويبدأ الأهلي يوم الاثنين المقبل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام المريخ السوادني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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