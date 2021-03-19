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"الصين"تحافظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي حتى يناير، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"..

 

وفي الشهر الأول من عام 2021، صدر الاتحاد الأوروبي بضائع بقيمة 16.1 مليار يورو (حوالي 19.2 مليار دولار أمريكي) إلى الصين، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات من الصين بنسبة 3.8 في المائة إلى 33.3 مليار يورو.

 

ومنذ يوليو 2020، أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للكتلة، وهي المكانة التي شغلتها سابقا الولايات المتحدة، وفقا للهيئة الإحصائية للاتحاد الأوروبي.

 

وتم تصدير إجمالي سلع قيمتها 28.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في يناير، بانخفاض قدره 9.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. ومما يلفت النظر أكثر أن واردات السلع من الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 26.3 في المائة على أساس سنوي، بحسب "يوروستات".

 

وشهدت بريطانيا، العضو السابق في الاتحاد الأوروبي، تراجعا ملحوظا في التجارة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، حيث انفصلت رسميا عن الكتلة بعد فترة انتقالية، وبالتالي فإن التجارة في السلع بينهما تخضع الآن للجمارك.

 

ووفقا لـ"يوروستات"، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا والواردات منها في يناير بنسبة 27.4 في المائة و59.5 في المائة على التوالي. وبرغم ذلك، فقد ظلت بريطانيا ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة.

 

وسجل الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 8.4 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم في يناير، بالرغم من انخفاض الصادرات والواردات بنسبة 10.8 في المائة و16.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

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