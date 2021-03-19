3 عوامل تنافسية لاختيار الاشتراك في الأندية "عدد الفروع.. سعر الاشتراك.. الأكاديميات"









تجري بعض الأسر المصرية، مقارنات بين الأندية الرياضية لاختيار أفضلها للاشتراك بها، وذلك بعدما أصبح الاشتراك في الأندية إحدى المتطلبات الأساسية للترفيه وممارسة الرياضة للأطفال وحتى لكبار السن، وتحسم 3 عوامل التنافسية بين الأندية لاختيار أفضلها للاشتراك بها.





أولًا عروض الاشتراك

يعد السعر هو العامل الحاسم لدى بعض الأسر، وتتصدر الأندية المعروفة قائمة أغلى اشتراكات عضوية في القاهرة الكبرى وهم الجزيرة والأهلي والصيد بقيمة 1.14 مليون جنيه و750 ألف جنيه و684 ألف جنيه على التوالي، ورغم الزيادة المتوقعة بقيمة اشتراكات العضوية الشاملة بأندية وادى دجلة لتصل إلى 200 ألف جنيه بجانب الزيادات المرتقبة بالشرائح المختلفة للعضوية، ما زال النادي بعيدًا عن قائمة أغلى الاشتراكات، كما تدرس أندية وادى دجلة زيادة اشتراكات العضوية الجديدة بشكل ربع سنوي. فبجانب توريث العضوية للأبناء والأحفاد مثل باقي أندية الجمهورية، يقدم وادى دجلة عروض مغرية للاشتراك منها أطول فترة تقسيط تتراوح من 12 حتى 72 شهرًا بدون مقدم.

وستبلغ العضوية الشاملة بأندية وادى دجلة بعد الزيادة 200 ألف جنيه، وتسمح للعضو بدخول جميع الأندية الحالية والمستقبلية، وهناك عضوية أندية القاهرة بقيمة 150 ألف جنيه وتسمح للعضو بدخول الأندية الموجودة في القاهرة الكبري فقط والتي تشمل القاهرة والجيزة.





ثانيًا الانتشار وعدد الفروع

في ظل اختناق القاهرة الكبرى بالزحام وانحسار أغلب الأندية الرياضية بها، أصبح عدد الفروع العامل الرئيسي لاختيار الاشتراك بالأندية، ولا يوجد نادي في مصر باستثناء وادى دجلة يمتلك أندية عديدة، فرغم حداثة إنشائه عام 2003 يمتلك "دجلة" 7 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية ويخطط لافتتاح اثنين في أسيوط ودمياط العام الجاري.





وهذه ميزة تنافسية ضخمة خاصة لسكان القاهرة الكبرى، والتي تعاني من ازدحام خانق يصعب على الأسر الذهاب للأندية، ولكن مع وجود نادي يوفر أكثر من فرع في قلب العاصمة وبشرقها وغربها، وكذلك في المحافظات يصبح الاختيار الأول لهم.





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