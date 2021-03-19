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مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامج "التاسعة" مرة أخرى

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن موعد عودته لبرنامج "التاسعة" وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وغيانه لفترة طويلة عن الظهور.

وكتبت الصفحة الرسمية قائلين: "الكاتب الصحفي والاعلامي وائل الابراشي في اجازة ما بعد الكورونا حتي يستعيد صحته بالكامل ونشاط الرئتين
الإبراشي الان داخل منزله
وسوف يعود للشاشة في حلقات تحمل الكتير من المفاجآت خلال اسبوعين".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا المستجد وأخذ فترة كبيرة داخل المستشفى عقب شفائه بسبب تأثير كورونا على الرئة.

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