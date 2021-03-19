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ازدهار صناعة التعهيد في الصين خلال أول شهر من 2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة، أن صناعة تعهيد الخدمات في الصين شهدت زخما قويا في أول شهرين من عام 2021.

وذكرت البيانات أن الشركات الصينية وقعت على عقود تعهيد خدمات بقيمة إجمالية قدرها 171.57 مليار يوان (حوالي 26.45 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بارتفاع 72.3 بالمائة و24.2 با

لمائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 وعام 2019 على التوالي.

ومن بين الإجمالي، بلغت عقود تعهيد الخدمات الخارجية 87.57 مليار يوان، بزيادة 43.4 بالمائة عن العام الماضي.

ووصلت قيمة العقود المنفذة لتعهيد الخدمات الخارجية مع الدول الشريكة بمبادرة الحزام والطريق إلى 11.99 مليار يوان، بزيادة 85.2 بالمائة عن العام الماضي، وفقا للبيانات.

وارتفعت قيمة العقود المنفذة للمؤسسات ذات التمويل الأجنبي فى تعهيد الخدمات الخارجية بنسبة 127.7 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 28.97 مليار يوان في الشهرين الأولين من العام، بما يمثل 45.9 بالمائة من إجمالي أعمال تعهيد الخدمات الخارجية في الصين.

ويعتبر التعهيد ممارسة تجارية للاستعانة بطرف خارجي لتقديم الخدمات وتصنيع السلع، وهي مهام يؤديها في العادة موظفو شركة.

وينقسم تعهيد الخدمات في الصين عادة إلى ثلاثة مجالات فرعية: تعهيد تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد العمليات التجارية، وتعهيد العمليات المعرفية.


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