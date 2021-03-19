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رانيا فريد شوقي تنعى وفاة المخرج رائد لبيب

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الفنانة رانيا فريد شوقي وفاة المخرج رائد لبيب وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبت "فريد شوقي" قائله: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته فقدت أخ وصديق جدع وطيب وابن اصول مع السلامة يا راجل يا طيب سلم على الحبايب".







وعانى المخرج رائد لبيب قبل وفاته من مرض السرطان ونعى وفاته نقابة السينمائيين قائلا: "تنعى نقابة المهن السينمائية بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة"

ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977

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