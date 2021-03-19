"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

















يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، عقب نهاية الراحة السلبية.





ويبدأ المارد الأحمر، في الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





كما يعقد موسيماني جلسة مع إدارة النادي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لمناقشة ملف التدعيمات والراحلين بالانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز ما دار داخل القلعة الحمراء على مدار اليوم 19 مارس2021 بالتقرير الآتي:-









1- "أزارو"





أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلي إدارة نادي الإتفاق السعودي يطلب فيه الحصول علي مبلغ200 ألف دولار قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من صفقة بيع المغربي وليد ازارو لاعب الفريق السابق.





وكان الأهلي قد حصل في شهر أكتوبر الماضي عند توقيع العقود علي 400 ألف دولار،ثم حصل علي مبلغ 200 ألف أخري في بداية فبراير الماضي،وطلب مؤخرا الحصول علي قيمة الصفقة التي كلفت النادي السعودي مبلغ 800 ألف دولار.





2- "المحمدي يعرض نفسه"





فجرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن باهر المحمدي نجم الإسماعيلي والمنتخب الوطني، قام بعرض خدماته على الأهلي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.





وأشارت التقارير، إلى أن باهر المحمدي نجم الإسماعيلي يفضل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم الجديد.





3- "تحديد موعد أخر مواجهتين بدوري الأبطال"





تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا رسميًا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يكشف خلالها عن موعد مبارتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام كلا من المريخ السوداني وسيمبا التزاني في الجولتي الخامسة والسادسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وأكد "كاف" أن مباراة الأهلي ونادي المريخ السوداني ستكون بالسودان في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، كما تقام مباراة النادي الأهلي ونادي سيمبا التنزاني بالقاهرة في تمام السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل.









4- "الاتفاق يفاوض الشحات"





تلقى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من جانب نادي الشباب السعودي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.





واقترب حسين الشحات من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستواه الفني.





5- "عودة الثنائي"





تقرر أن يعود النيجيري جونيور أجايي والمغربي بدر بانون ثنائي الفريق، إلى القاهرة الاحد المقبل، للانتظام في تدريبات الفريق.





ويعود الثنائي من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأول، عقب انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها، عقب الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





وكان وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، قرر استبعاد بانون من قائمة أسود الأطلسي، لمواجهتي بوروندي وموريتانيا بالتصفيات الإفريقية.



