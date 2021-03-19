حسام موافي: الولادة الطبيعية أفضل اختبار للقلب (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الولادة الطبيعية أفضل اختبار للقلب.



وأضاف خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة « صدى البلد» خلال إجابته على سؤال من أحد المشاهدين أنها يحدث لها إغماء في حال عدم حدوث تفاعل اجتماعي مع أي شخص ينخفض الضغط لديها، فضلا عن إصابتها بارتجاع في الصمام الميترالي.



وتابع الدكتور حسام موافي أن هناك عددًا من المرضى المصابين بارتجاع في الصمام الميترالي ربما يحتاجون لإجراء عملية جراحية سريعة، ومنهم من يعيش دون مشاكل صحية ومن يحدد ذلك الطبيب المتخصص.



وأشار أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية دون وجود سبب حقيقي لذلك المرض، وعليهم في تلك الحالة إجراء كشف عند طبيب نفسي.

