هل تعرضت مصر لـ موجة ثالثة من كورونا؟؟.. الصحة تجيب



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا، معلقا: "مفيش موجة ثالثة"، مشيرا إلى أن الزيادة في أعداد الإصابات طفيفة، ونتيجة التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وزيادة تحركات المواطنين لعودة العمل بكامل طاقتها.وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أعداد الإصابات تشهد زيادة على مستوى كل دول العالم، والوضع الوبائي في مصر متذبذب، منوها بأن بروتكول العلاج المصري أثبت نجاح باهر، مشيدا بالإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وهو ما ساعد على جعل الوضع الوبائي تحت السيطرة..إقرأ أيضا..