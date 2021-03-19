موعد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي أجريت ظهر اليوم في مقر الإتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن نهائي مبكر، حيث وقع ليفربول في صدام مع ريال مدريد لتتكرر نسخة نهائي نسخة 2018 والتي توج بها الفريق الإسباني.





وصعد ليفربول للدور ربع النهائي من بوابة لايبزيج، حينما تغلب عليه بأربعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين، حيث سجل كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبي الفريق أهداف المواجهة.





وعلى الجانب الآخر تواجد ريال مدريد في الدور ذاته بعد تخطيه عقبة أتلانتا الإيطالي، بعد تغلبه عليه بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب جيويس إيطاليا معقل نادي أتلانتا.





بينما انتهت مباراة العودة والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل ريال مدريد بمجموع اللقائين.



