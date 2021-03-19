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خاص لـ "الفجر".. الكشف عن موعد عقد تجديد «معلول» مع الأهلي

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موعد التجديد عقد الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق مع المارد الأحمر.

وينتهي عقد معلول مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم صيف 2022.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن إدارة الكرة بالفريق الأحمر استقرت على موعد الإعلان عن تجديد عقد معلول مع الأهلي، وذالك عقب نهاية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة أنهى الاتفاق على كافة الأمور مع اللاعب، موضحا أن سبب تأخير الإعلان هو عدم التواجد الأخير بمصر في الوقت الحالي.

وحقق الأهلي الفوز على فيتا كلوب الأنجولي يثلاثية في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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