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مصادرة مواد بناء والتحفظ على مكملات غذائية بكفر الشيخ

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات لرفع الاشغالات، وحملات على الاسواق، لضبط المخالفين، ووقف حالة بناء مخالف ومصادرة مواد البناء، وغلق مقهى لضبط شيش به، إضافة إلى ضبط أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر.

حيث أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على وقف بناء مخالف في الدور ال 11،و مصادرة مواد البناء، وحررت الحملة محضرًا للمخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة مخالفات البناء، من المهد أولًا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الرصف بقرية المرابعين، موجها بالإشراف المباشر من قبل نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس القرية، واستلام الأعمال بأعلى معايير الجودة، ومطابقة لأعمال الطرح والترسية، تنفيذا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على غلق وتشميع مقهى بقرية أبو دراز، لضبط عدد من الشيش به، كما تمكنت الحملة من ضبط جيم بدون ترخيص،والتحفظ على 500 كبسولة هرمونات،و 5454 جرام بروتين،و300قرص مكمل غذائي جميعها مجهولة المصدر، وحررت 3 محاضر لمركزين أشعة ومعمل تحاليل، لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة للجمهور.

كما ضبطت حملة مجلس مدينة فوه مركز علاج طبيعي غير مرخص، وتحفظت على أدوية مهربة بدون فواتير، منها 90 كبسولة 40 امبول تستخدم للتخسيس، وتحفظت على أدوات ممارسة نشاط الحجامة بالمخالفة لشروط الترخيص.

كما أشرف فرج على فرد طبقة السن بجسر النيل،استعدادا للرصف بقرية السالمية مركز فوه، وتابع مبادرة صندوق تحيا مصر...نور حياة "بمركز شباب قبريط، والتي أجرت الكشف الطبي على 600 حاله، وتوفير العلاج مجانا، والنظارات الطبية،وتحويل عدد من الحالات للمستشفى العسكري.

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